Spettatori come ospiti di riguardo: al Teatro Sociale, una Cenerentola moderna

Con la presentazione del capolavoro rossiniano, in co-produzione con Théâtre des Champs Elysées e Opéra de Rouen, AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica italiana) con la piattaforma Opera Education promuove un progetto di ampio respiro, che coniuga la forza dell’opera classica all’intento educativo. La celebre opera di Rossini, con libretto e drammaturgia riadattati da AsLiCo, viene portata in scena per i più piccoli, con un cast giovane e un allestimento fiabesco. A curare la regia, Daniele Menghini, che ci racconta come si è messo nei panni del pubblico “in miniatura” e come è approdato alla regia d’opera, vincendo il bando promosso da AsLiCo a febbraio 2020: “È la mia prima esperienza di regia d’opera; mi sono diplomato alla Paolo Grassi nel 2019 e ho iniziato come assistente di Graham Vick con la Zaide di Mozart al Teatro dell’Opera di Roma e al Sociale di Como. Quando mi sono candidato per il bando di questo progetto sapevo che si trattava di un progetto didattico e sono partito da subito a cercare alcune linee didattiche da poter sviluppare”.