A Scanzorosciate si brinda al passito con L’Eco café

Oggi e domani L’Eco cafè sarà presente in via degli Orti a Scanzorosciate per offrirvi, come di consueto, una tazzina di caffè Poli e per proporre abbonamenti a prezzo speciale. Durante il weekend proseguirà la partnership con l’Orto Botanico di Bergamo che, oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, proporrà presso il nostro stand un laboratorio educativo a tema ambientale condotto da Ilaria Fagiani. Nel pomeriggio di domani, invece, sarà il turno dell’Associazione La Terza Piuma con un gioco adatto sia agli adulti che ai bambini, ideato utilizzando i tappi di sughero. I tappi sono anche uno dei materiali che l’associazione raccoglie nei contenitori posizionati in tappa insieme alle suole di gomma delle scarpe da ginnastica esauste. Entrambi i materiali infatti possono essere facilmente riciclati e trasformati in materiale per l’edilizia o trovare nuova vita sotto forma di simpatici oggetti di design.