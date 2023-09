Arte, spettacolo e castelli a «Caverpaga»: guarda lo speciale di BergamoTV!

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la decima edizione di « Caverpaga ». Sono stati centinaia i visitatori che hanno letteralmente preso d’assalto le vie e le piazze di Cavernago e Malpaga per visitare gli stand delle varie realtà associative locali. Cuore della manifestazione è stato lo spettacolo, con performance artistiche, musica dal vivo e intrattenimento per i più piccoli. I trenini gratuiti che hanno collegato i due castelli, normalmente chiusi al pubblico, hanno trasportato i visitatori in un affascinante viaggio nel passato alla scoperta della storia legata alle fortezze di Cavernago e Malpaga.