Alla «Notte bianca» anche da fuori provincia, Clusone fa il pieno

Una festa nella festa la chiusura del centenario degli alpini in piazza della Rocca e poi il coro Idica nel Parco Nastro azzurro. Entusiasti i cittadini e turisti. Un successo. Non poteva non esserlo. Il grande lavoro di squadra tra Comune, Turismo Pro Clusone, commercianti, attività e associazioni ha dato ulteriore spinta all’evento, da tempo un appuntamento fisso in Val Seriana per grandi e piccini. In migliaia hanno infatti scelto di vivere un pomeriggio e una sera tra le vie della città dove ieri c’era un’atmosfera magica. In città gente da tutta la Lombardia, ma anche dal Lazio da dove al mattino è giunto un pullman di turisti per visitare le bellezze di Clusone tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione.