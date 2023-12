Aria di festa a #NataleAmbivere! C’è anche L’Eco café

Non mancheranno nemmeno spettacoli, musiche natalizie con bande itineranti, mascotte dei personaggi dei cartoni animati e un servizio ristoro in compagnia de L’Eco cafè. E ancora: il parco gonfiabile dedicato ai bambini e il villaggio di Babbo Natale. Tutto nella zona del Caffè del Fiola e via De Gasperi, mentre nella zona del Municipio sono previste le esibizioni degli ospiti speciali: alle 16.30 il tributo alle stelle del rock del finalista di «Tu sì que vales», Luca Guaraldi, e a seguire, alle 18, quella del ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di «Italia’s got talent» che darà voce al suo Zio Tore. In programma anche due spettacoli all’auditorium di via Battisti: alle 11 «La Bottega fantastica» con 70 ballerine della Scuola di danza Marianna e alle 16.30 «Natale al calduccio» a cura del Teatro del Vento. E infine, alle 10 e alle 15, anche visite guidate al centro storico e al santuario della Madonna del Castello a cura di PromoIsola.