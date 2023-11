«CastagnAMO». L’Eco café fa festa a Zogno tra sapori e cultura

Non mancate di fare un salto nel nostro angolo di tranquillità, per sfogliare il quotidiano gustando una tazzina di Caffè Poli e scoprire le migliori promozioni per abbonarsi al quotidiano L’Eco di Bergamo e alla rivista mensile Orobie. Ancora al nostro fianco ci sarà l’associazione bergamasca La Terza Piuma, che promuove un consumo più consapevole e attento all’ambiente. Anche in questa tappa di Zogno si potrà aderire alla raccolta di tappi di sughero e di scarpe esauste, portando direttamente allo stand questi materiali. Grazie a una lavorazione particolare, la gomma delle scarpe verrà trasformata in un nuovo materiale, che sarà donato per la realizzazione di tappeti anti trauma per parchi giochi per bambini.