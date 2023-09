Il Torneo «La Passione di Yara» fa bene ai cuori: guarda lo speciale di BergamoTV

Non un semplice torneo, ma una grande festa per sottolineare i valori di rispetto, condivisione e crescita dello sport. Il Torneo «La Passione di Yara» dedicato alla categoria pulcini, che ha visto scendere in campo lo scorso weekend al centro sportivo di Valbrembo 600 piccoli calciatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, si è chiuso domenica 10 settembre dopo una tre giorni di emozioni che hanno raggiunto i cuori di tutti i presenti. Oltre ai riconoscimenti alla memoria dei calciatori bergamaschi Davide Astori e Piermario Morosini, l’ottava edizione della manifestazione ha presentato una grande novità. In accordo con la figlia Clara, che ha salutato i partecipanti del torneo nella mattinata di domenica, è stato infatti istituito un premio alla memoria di Emiliano Mondonico. «Emiliano Mondonico – sottolineano Fulvio Gambirasio e il coordinatore del Torneo Corrado Cattaneo – è stato un esempio di passione, di forza e di tenacia. Con la sua semplicità è riuscito a diventare un punto di riferimento per le sue squadre e per i tanti tifosi che l’hanno amato. Questo premio, riservato agli allenatori e ai componenti degli staff tecnici delle squadre, vuole incarnare tutto questo e amplificare l’eredità che Emiliano ci ha lasciato e che la figlia Clara porta avanti con immensa determinazione».