Buon cibo, musica e bancarelle: una sagra per tutti i gusti

Un grande successo anche i giochi “di una volta” della ludoteca itinerante Ludobus Legnogiocando, che hanno attratto i più piccoli e non solo. A pochi passi dalle attrazioni in legno, si poteva poi sentire il rombo dei motori delle moto Ducati esposte. Poco più in là, c’erano invece le macchine d’epoca del gruppo Old Car Bergamo. Una Sagra, insomma, per tutti i gusti, di cui il sindaco di Ghisalba, Gianluigi Conti, ha ricordato le origini: «Era partita in forma dilettantistica più di 22 anni fa da alcuni amanti del salame nostrano e poi, con gli anni, ha preso un aspetto sempre più organizzato e professionale».