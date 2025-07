Il successo della «Notte Bianca» di Ponte San Pietro tra street food, musica, arte e teatro

«Sono qui per sottoscrivere l’abbonamento al giornale come sempre durante questa “Notte Bianca”» – ha esordito la signora Dolores, prima di accorrere allo stand posizionato davanti al Municipio – «Pensate che l’anno scorso sono stata così fortunata da vincere anche una bicicletta in uno dei concorsi proposti». Tanta gente ha preso parte alla Santa Messa nel parcheggio di fronte alla Chiesetta di Sant’Anna che per l’occasione ha svelato gli ultimi lavori di restauro, dagli affreschi della nicchia che conserva la statua della Santa alla nuova campana riposizionata dopo tanti anni. Il sagrato della Chiesa Nuova è stato invece il palcoscenico preferito di bambini e famiglie: in quest’area, infatti, il divertimento per grandi e piccini è stato garantito de La Compagnia del Re Gnocco di Mapello con i giochi di una volta, tra cui l’immancabile Pirlì.