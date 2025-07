La «Notte» di Osio si accende di musiche e danze

Cinque i servizi principali offerti da questa realtà: il trasporto via mare è la soluzione migliore per merci di grandi dimensioni e per itinerari su lunghe distanze. La collaborazione con le principali compagnie di navigazione e i più importanti operatori portuali consente di offrire un servizio sicuro ed efficiente. Il trasporto aereo, invece, è ideale per chi necessita di spedire carichi in tempi rapidi e in totale sicurezza, specialmente verso destinazioni remote. Le collaborazioni con compagnie aeree e operatori aeroportuali per garantire ai clienti un servizio veloce e garantito ha consentito di raggiungere la qualifica di «Agente Iata» e «Agente regolamentato Enac». Il trasporto ferroviario, in un periodo di forti incertezze internazionali, può ridurre considerevolmente i tempi di transito soprattutto dalla Cina. Il trasporto terrestre è la soluzione per aziende che necessitano di soluzioni flessibili, tempi di consegna celeri e servizi personalizzati per il movimento efficiente delle merci: dai trasporti in modalità groupage ai trasporti completi in container (full truck), fino a soluzioni speciali per particolari tipologie di merci.