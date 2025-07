In 50mila alla grande festa di «Treviva»

Tanti sono stati i bergamaschi che hanno fatto tappa anche allo stand de l’Eco café come, ad esempio, una coppia di coniugi di Capizzone che ha approfittato dello sconto speciale per sottoscrivere l’abbonamento all’edizione cartacea. «Ricevere il giornale lanciato in giardino dal postino alle sette del mattino è il segnale d’inizio della mia giornata, un gesto di quotidianità indispensabile per me», ha raccontato un’altra lettrice, venuta a sorseggiare una tazzina di caffè Poli in compagnia. «Treviva» sarà anche una delle tappe all’interno della nuova puntata settimanale della trasmissione televisiva «Gente e Paesi», con le interviste di Elisa Cucchi e le immagini di Roberto Persico in onda in prima serata giovedì 3 luglio alle ore 21 e in replica domenica 6 luglio alle ore 18,30, sempre su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre – streaming sul sito ufficiale). L’appuntamento con «Treviva» è quindi all’edizione 2026, come sempre nel mese di giugno.