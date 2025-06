L’estate di Treviolo si accende con «Treviva»

Domenica sarà la giornata clou del festival: alle 22, sempre in piazza Monsignor Benedetti, arriverà Alex Britti, celebre cantautore romano noto per brani come «7000 caffè» e «La Vasca». A chiudere la manifestazione, alle 22 a Treviolo Verde, sarà lo spettacolo «Celentano - The Tribute Show», un omaggio all’icona della musica italiana. «Treviva» non è solo musica: il centro di Treviolo sarà animato da percorsi enogastronomici, street food, bancarelle, tornei sportivi e attività per tutte le età. Per i più piccoli, «Treviva Kids» proporrà eventi dedicati a bambini e ragazzi: gonfiabili, truccabimbi, giochi da tavolo saranno solo alcune delle proposte. Domenica alle 10 partirà «Trerun Junior», marcia non competitiva per i giovani. Per grandi e piccini anche «Emergenzopoli», padiglione dedicato a forze dell’ordine e soccorritori, dove conoscere da vicino chi veglia sui nostri territori e scoprire i mezzi usati durante le emergenze.