Il «Festival del Polpo alla brace e pesce fritto» conquista Albino

Dopo il debutto di venerdì scorso, sabato e domenica il «Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce», all’estivo «Spritz & Burger» di Albino, ha riscosso un successo di pubblico ancor più grande. Tante le persone, arrivate anche da lontano, che hanno scelto di passare la serata nello spazio allestito sulle sponde del fiume Serio, a due passi dalla stazione Teb di Albino. Come è tradizione ormai da diversi anni, era presente, sin dalle 17, anche lo stand de «L’Eco café», la redazione mobile de L’Eco di Bergamo, alla quale hanno fatta tappa numerose persone in attesa della cena o per gustare una tazzina di caffè Poli dopo aver mangiato, e insieme sfogliare il nostro quotidiano o sottoscrivere un abbonamento a «L’Eco» o al mensile Orobie.