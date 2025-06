Allo «Spritz and burger» i sapori del mare conquistano la Valle Seriana

«Siamo arrivati ormai al sesto anno del festival, che rappresenta sempre un appuntamento molto atteso in Val Seriana – spiega Archetti – La novità di quest’anno sarà rappresentata dalle farciture dei panini, che sono tutte nuove ». Dall’aperitivo alla cena al cocktail dopo cena: lo «Spritz and burger», attivo dalle 18 alle 24, con i suoi duemila metri quadri si presenta come lo spazio ideale per una serata tranquilla, dove godere di un po’ di fresco anche nelle serate che in città e in bassa valle sono più calde. Ma è anche il luogo per divertirsi nelle serate che ospitano eventi speciali: durante il festival, il programma prevede il live dei «Queen Essenze», un tributo ai Queen, sabato 14, «Il Cervellone quiz show» giovedì 19 e la serata rock dedicata a Vasco Rossi con i «Vascombriccola» sabato 21.