Una grande festa per tutti: il successo della «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca»

Ma non è tutto. Da non perdere oggi (giovedì 1° maggio), sempre legato al contesto della fiera, l’atteso raduno de «Le tigri Meccaniche» organizzato dall’associazione di appassionati del marchio Same. «La festa – sottolinea Flavia Fattori, responsabile marketing della manifestazione – proseguirà con “Treviglio Country”, in programma dal 1° al 4 maggio sempre alla Fiera di Treviglio. L’evento, dedicato al mondo country con balli e con un programma musicale diretto da dj e coreografi, ospiterà sabato 3 la “Green Innovation Fest”, un evento gratuito in collaborazione con Coldiretti dedicato ai giovani, e domenica 4 maggio “Dalla terra alla tavola: un viaggio per tutta la famiglia”, uno showcooking con attività didattiche con Coldiretti Bergamo e Terra Nostra. Si chiuderà con il botto con “Treviglio Cavalli”, in calendario dal 9 all’11 maggio».