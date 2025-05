Un record di presenze a Onore per la «Run for Fun»

È stata una domenica di sole e di festa a Onore dove l’ottava edizione della «Run for Fun – Trail Running Danilo Colotti», organizzata dall’associazione Amici di Cristian è stata un vero successo. Una manifestazione per famiglie, ma anche di alto livello sportivo visto che sulla distanza dei 16 km, con 670 metri di dislivello per il tracciato lungo i monti Buldet e Falecchio, hanno trionfato due atleti della Recastello Radici Group come Alessandro Zanga e Beatrice Bianchi. In campo maschile Zanga, 35 anni, di Selvino, ha chiuso in 1 ora 6 minuti e 38 secondi sfiorando il record stabilito nel 2024 da Jacopo Brasi. Al femminile Bianchi, nazionale italiana di corsa in montagna residente a Solto Collina, ha fatto fermare il cronometro a 1 ora 18 minuti e 25 secondi.