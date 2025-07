Guida agli eventi del weekend (04 – 06 luglio)

Siete pronti a immergervi tra le bellezze storiche del nostro territorio? Torna per la giornata di oggi l’iniziativa «Castelli, Palazzi e Borghi Medievali», promossa dall’associazione Promoisola, dove affascinanti dimore storiche apriranno le proprie porte ai visitatori. Un’occasione per compiere un viaggio tra storia, cultura, arte e intriganti leggende, alla scoperta dei gioielli architettonici della Media Pianura Lombarda. Anche con le alte temperature, è sempre tempo per gustare una buona taragna! Dopo il tutto esaurito dello scorso weekend, la Roncola è pronta ad ospitare per altri due giorni «TaragnaFest» con protagonista la regina della cucina bergamasca, accompagnata da brasato, salamelle, funghi e altre specialità. Non solo sapori autentici, ma saranno due gli appuntamenti musicali che animeranno l’atmosfera: sabato ci sarà l’Afrostation in tour con dj Vavi, Sira e Valo mentre domenica, si terrà una chiusura in grande stile con il Closing Party firmato dj Mirko.