L’Eco café torna in piazza a Ponte San Pietro per l’attesa «Notte Bianca»

Sarà soprattutto la festa delle famiglie e dei più piccoli: per loro il punto di ritrovo indicato sarà la Chiesa Nuova dove per tutta la serata sarà presente un’area riservata ai bambini con i giochi di una volta (che anche oggi continuano a riscuotere sempre grandissimo successo), i gonfiabili, animazione e tante sorprese all’insegna di allegria e divertimento. Per loro e per più grandi, alle 20.15 e alle 21 in via Moioli, ci saranno le evoluzioni acrobatiche del «Bike Trial Show», con le spettacolari piroette dei ciclisti in sella a queste bici speciali. Alle 21.15, invece, presso la corte Stal Lonc, complesso di edifici del Quattrocento parzialmente recuperati per ospitare esposizioni d’arte e l’archivio storico comunale, si terrà lo spettacolo teatrale della rassegna «Ponteatro».