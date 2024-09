Valbrembo, nel nome di Yara sport e solidarietà

Se dovessi descrivermi con un’esperienza, (che poi, sono quelle che contano, no?) sceglierei il mese di volontariato che ho svolto in India, nell’estate …

«Far capire ai ragazzi che stare insieme ed essere leali e corretti è la base del loro futuro»: queste le parole di Fulvio Gambirasio per spiegare lo scopo del Torneo internazionale «La Passione di Yara», giunto alla nona edizione. «Non è un torneo di calcio, ma un grandissimo evento di aggregazione dove far vivere ai nostri figli un valore importante, quello della condivisione – ha continuato il papà di Yara – È questo il significato dello sport: il calcio è un veicolo». E lo confermano anche i piccoli giocatori in campo che, alla domanda «che cosa ti ha spinto a essere qui oggi?», hanno risposto «la passione!». Con questo spirito, nei tre giorni di manifestazione hanno giocato 32 squadre: 24 maschili, 6 femminili e 2 di calcio special (Inter e Atalanta). Ma, tra i preliminari che si sono tenuti in Piemonte, Liguria e Sicilia, e le fasi finali del torneo, si sono riunite nel nome di Yara 100 squadre, per un totale di 1.200 bambini. Questi i numeri dell’evento organizzato dall’Accademia Calcio Valbrembo, dal Paladina Calcio, in collaborazione con l’associazione «La Passione di Yara» e sostenuta da una squadra di 100 volontari.