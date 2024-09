Nel Borgo di Rosciate la festa del «vino che non c’è»

Ma a cosa deve la sua «bergamaschità» una delle DOCG più piccole d’Italia e l’unica della bergamasca? «Innanzitutto, non molla mai – spiega Pagnoncelli – Il Moscato di Scanzo esiste dal 1200 e ha sempre resistito». Prodotto su un territorio di soli 31 ettari, il famoso passito ha rischiato più volte di scomparire. «L’ultimo periodo più difficile è stato a inizio Novecento, per le conseguenze della Prima guerra mondiale, tra le quali la scarsità di manodopera e la povertà, per le malattie della vite e per la poca produzione», racconta la presidente. È stato proprio in un momento così difficile che è emersa un’altra caratteristica tutta bergamasca del vitigno Moscato di Scanzo: « È una pianta molto forte, molto “cocciuta”: non teme l’aridità né le malattie – prosegue Francesca Pagnoncelli – Anche in questi ultimi due anni, in cui le condizioni climatiche sono state complicate e altri vitigni hanno subito diversi “malanni”, l’uva del Moscato, molto selvatica, si è presentata quasi refrattaria ad ammalarsi».