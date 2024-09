Fra novità e stupore, torna lo spettacolo di «Ardesio Si Blocca»

Le gare, suddivise nelle categorie uomini e donne oltre a baby maschi e femmine, proseguiranno sino alle 17.30 prima della finalissima in programma dalle 20.30 al campo base, con premi per i primi tre classificati di ciascuna sezione. L’organizzazione ha pensato ad un percorso costruito sfruttando quanto offre direttamente il territorio, come sottolineato da Nicola Moioli, responsabile tecnico dell’evento. «I percorsi sono stati costruiti sulla base della struttura delle case. Si tratta di street boulder, una specialità che richiama la tecnica dell’arrampicata sui sassi e che viene replicata sulle abitazioni, con un’altezza massima di 4/5 metri. Il percorso è quindi disegnato girando per il paese trovando degli spazi che offrano appigli da scalare come muri con sassi che sporgono oppure ringhiere o cornicioni a cui appigliarsi. Ovviamente dipende dai punti che si trovano e, sulla base di quello, si possono realizzare le varie linee da seguire – racconta Moioli – Lo street boulder presenta una parte agonistica, ma nasce soprattutto come un modo diverso per vivere questo sport con divertimento. Ci saranno quindi 55 blocchi affrontabili e dieci validi per la gara. In quest’ultimi ci saranno dei giudici che calcoleranno il tempo, valuteranno che il percorso venga correttamente completato e da lì verrà segnato dietro la cartina il punteggio, calcolato poi alla fine dell’itinerario. I primi quattro per categoria affronteranno la finale che però sarà più goliardica».