«Millegradini» 2024: dove, come e quando iscriversi

Conclusa l’anteprima del sabato, la «Millegradini» entrerà nel vivo nella giornata di domenica 22 settembre, con la storica e tradizionale camminata in gruppo, che scatterà alle 9 in piazzetta Don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo. I partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi turistico culturali tracciati, caricati per l’occasione sull’app di Orobie Active. Alla conclusione dei percorsi, ci sarà un momento di ristoro per tutti i partecipanti all’Oratorio del Seminarino in Città Alta.