Torna a Treviglio lo «Street Food Market», il gusto del cibo da strada tra sapori nostrani e internazionali

L’estate sembra essere finita in anticipo quest’anno, soprattutto per tutte quelle persone che speravano di poter passare ancora qualche serata passeggiando in maglietta e pantaloncini per le vie di paesi in festa, magari con una birra ghiacciata in mano. I primi venti freddi ci hanno costretto alla manica lunga e, insieme a quel bicchiere ormai decisamente troppo freddo, ci siamo ritrovati a desiderare un bell’hamburger caldo con un contorno di fritti ancora sfrigolanti. Fortunatamente quell’hamburger è decisamente a portata di mano, poiché dal 20 settembre riparte a Treviglio lo «Street Food Market», una tre giorni dedicata al mondo del cibo da strada e, in generale, alle primizie gastronomiche provenienti da diverse culture e tradizioni culinarie, tanto italiane quanto internazionali.