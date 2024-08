Sul palco di Bergamo ballano culture da tutto il mondo

Dopo l’inaugurazione, il «Festival internazionale del folclore» proporrà numerosi spettacoli ed eventi, tutti all’insegna della tradizione. Si entrerà nel vivo della rassegna il 20 agosto alle 20.30 (sala Ferruccio Galmozzi di Via Tasso) con il « Salotto del festival », uno speciale con i protagonisti della manifestazione e le personalità politiche e sociali della Provincia di Bergamo. In quell’occasione verranno presentati i gruppi stranieri ospiti di questa edizione. Un assaggio della performance danzante sarà il giorno successivo, mercoledì 21 agosto alle 18 con lo spettacolo-animazione dal titolo eloquente, « Tӧcc insèm a balà folk », che invoglierà i passanti a prendere parte ai balli. Giovedì 22 agosto sarà la volta del gruppo folclorico francese che si esibirà alle 17 alla residenza Domitys Quarto Verde di via Pinamonte da Brembate. Bisognerà pazientare invece fino a venerdì 23 per il grande spettacolo folk che occuperà Piazza Vecchia dalle 20.30, in cui si esibiranno, oltre ai bergamaschi, anche francesi, messicani, albanesi e ucraini. Sempre venerdì, ma in mattinata, il sindaco riceverà a palazzo Frizzoni le delegazioni di tutti i gruppi del festival.