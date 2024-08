Dalle Orobie un viaggio alla scoperta delle cucine del mondo

Lo «Street Food Festival» di Castione della Presolana non può essere tale senza i sapori delle cucine tradizionali delle regioni italiane. Potrete immaginare di trovarvi in Abruzzo mentre sgranocchiate qualche arrosticino di pecora oppure in Liguria con la sua prelibata focaccia ; vi sentirete in Sicilia con i suoi numerosi prodotti dolci e salati e sentirete il mare con il fritto misto di pesce. Sono infine d’obbligo i prodotti tipici bergamaschi, come la polenta taragna con il suo formaggio squisitamente filante e il panino con la salamella, il tutto arricchito da un’ampia selezione delle migliori birre artigianali. Non vi viene già l’acquolina in bocca?