«PanoramaMura» si prepara a un’estate di eventi e di luoghi segreti lungo il sito Unesco

«Abbiamo sempre cercato di investire su queste due parole che rendono molto bene il senso del nostro progetto, Panorama e Mura, perché la prima non racchiude soltanto un luogo privilegiato da cui osservare il resto, ma che permette di guardare anche fuori da Bergamo. L’obiettivo che ci siamo posti sin da subito era quello di non esser autoreferenziali, ma piuttosto di mettere in collegamento la nostra città con il resto del sito – spiega Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie di Bergamo – Non appena siamo stati investiti di questo ruolo, abbiamo creato un comitato scientifico in grado di unire i principali storici dell’architettura del panorama nazionale iniziando subito un lungo percorso di ricerca fra archivi e biblioteche della città e di Venezia. Non ci siamo però fermati qui e, nel primo triennio di PanoramaMura, abbiamo voluto trasmettere le conoscenze anche al grande pubblico realizzando una serie di conferenze riguardanti l’intero sito Unesco mettendo in collegamento i vari temi con Bergamo. Nemmeno il Covid ci ha fermato tanto che abbiamo proseguito anche durante la pandemia mandando in onda gli incontri in streaming direttamente dal Convento di San Francesco e riscuotendo un grande successo. Il tutto è stato poi riunito nel libro intitolato “Da Bergamo al Mediterraneo. Fortezze alla moderna della Repubblica di Venezia” uscito a cavallo fra il 2021 e il 2022 e curato da me e da Monica Resmini».