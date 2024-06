Da Jerry Calà a Ivana Spagna: l’«Estate trevigliese» torna con un ricco calendario di eventi gratuiti

Ma l’«Estate trevigliese» è anche sport e beneficenza: venerdì 14 giugno via Sangalli diventerà un ristorante a cielo aperto per l’iniziativa benefica «Cenarbeneficando», con incasso devoluto all’associazione Sirio. Spazio poi per la festa regionale del minibasket in Piazza Setti (sabato 1 e domenica 2 giugno) e per le serate dello sport (dal 12 al 16 giugno, in vari luoghi della città). Il 30 giugno torna invece la ciclostorica « Trei’n bici », mentre mercoledì 24 luglio appuntamento con la «Camminata in rosa». Sabato 20 luglio, presso la frazione Geromina, ritorna anche la «Notte Bianca». Da segnare, inoltre, l’appuntamento di sabato 24 agosto con il comico Omar Fantini.