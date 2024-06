«Bergamo Incontra»: come “vivere per Qualcosa” e le altre domande di oggi

Milioni sono le persone che si spostano per cercare sicurezza e migliori condizioni di vita, introvabili soprattutto nei contesti di guerra, dove la pace sembra essere impossibile. Proprio su questo tema verterà l’incontro delle 18.30, al quale parteciperanno due testimoni dalle storie personali e dalle origini diverse. Il primo, padre Aleksej Uminskij, già parroco ortodosso a Mosca e ora parroco a Parigi, è stato costretto a lasciare la Russia alla fine del 2023 per le sue posizioni a favore della pace e in seguito è stato sospeso a divinis e ridotto allo stato laicale dal Patriarcato di Mosca. Ora è stato reintegrato nella dignità sacerdotale in seno al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Il secondo è Alberto Reggiori, medico chirurgo, in missione sulla nave italiana Vulcano che si occupa di curare i feriti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. Insieme, racconteranno come il lavoro per la pace non sia solo «qualcosa che si deve fare, ma un modo di stare nella vita», che passa innanzitutto attraverso il cambiamento personale di ciascuno di noi. A moderare l’incontro ci sarà Adriano Dell’Asta, docente di lingua e letteratura russa e vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana ETS.