«Prossimi Futuri», l’avvenire come un intreccio di relazioni

«Come Gruppo AEPER, ciclicamente proponiamo campagne di comunicazione decise in genere a puntare su un tema sociale. Siamo partiti dieci anni fa con il progetto “Io sono Giacomo” dedicato alla salute mentale, da lì in poi ci siamo occupati di adolescenti sotto punti di vista diversi, prima di ritrovarci con questa pandemia. A quel punto ci siamo confrontati con i nostri partner e con il pubblico su come affrontare questa situazione e abbiamo concordato che il tema ideale fosse quello del futuro – spiega Rosita Poloni, responsabile del Settore Comunicazione e Raccolta Fondi del Gruppo AEPER – Siccome molto di quanto presentiamo riguarda il nostro lavoro, il primo sotto-tema che è emerso è quello della relazione, un aspetto necessario per tutti e che ci porta a metterci in connessione con tutti gli altri, per forza di cose. Abbiamo notato come la cura di sé e degli altri coincidano e questo ci porta a metterci in contatto con gli altri visto che non possiamo rimanere da soli».