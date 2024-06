«Bergamo Incontra» mette in gioco i più giovani (e i loro insegnanti)

«Questo percorso si inserisce bene nel tema generale di “Bergamo Incontra” – continuano i curatori – perché più analizzavamo testi significativi, più ci rendevamo conto che le domande costitutive del cuore (chi sono? Che valore ho? Per cosa sono fatto? Esiste qualcosa in grado di soddisfarmi che non duri solo una manciata di secondi?) sono il contenuto di moltissime canzoni odierne, che gridano – talvolta anche in modo confuso, o scomposto – la necessità di “Qualcosa di grande, che resti”, che non scivoli via come sabbia, che valga di più “del successo...della stessa vita”, qualcosa insomma per cui valga la pena vivere. Costruire il percorso è stata l’occasione per rimettere a fuoco anche noi, che l’abbiamo costruita, questa inestirpabile domanda di senso, che condividiamo tra noi, con i cantanti che ascoltiamo e anche con chiunque verrà a visitare la nostra mostra».