«Bergamo NXT». Piazzale Alpini si riempie di arte, musica e cultura

Per gli appuntamenti a ingresso gratuito è richiesta la prenotazione obbligatoria su TicketSMS. I biglietti per tutti gli eventi a pagamento saranno in vendita sia su TicketSMS che su TicketOne, oltre a essere disponibili al botteghino la sera stessa, salvo negli eventi in cui i biglietti andranno esauriti in prevendita, mentre per gli appuntamenti di «Stasera Balera» l’ingresso è sempre gratuito e non è necessario prenotare. Eventuali variazioni saranno comunicate sui canali social e sul sito.