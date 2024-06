Guida agli eventi del weekend (7 – 9 giugno)

Da oggi fino al 9 Giugno « UAU il festival » riempirà di meraviglia e cose belle il Parco Ermanno Olmi di Bergamo con workshop, performance, musica dal vivo, anteprime, yoga per bambini, laboratori per famiglie e un’enorme area market a cielo aperto. Il tema di questa edizione sarà il gioco e il suo potere magico di donare nuovi punti di vista sul reale. Preferite una serata musicale? Non perdete oggi e domani a Martinengo « Rock in Riot » , il festival musicale underground che, dal 2010, propone gratuitamente al pubblico una selezione di band punk e metal sia del territorio sia internazionali.