«Donare è bello». All’Edoné, una mostra racconta la storia di AVIS e l’importanza del dono

«Fragilità», per le Officine Tantemani, è una parola che è sempre andata di pari passo con «creatività». Che non è un dono per pochi eletti, ma un esercizio quotidiano per tutti. Un esercizio di immenso valore: basta pensare a quante innovazioni sono iniziate con un’idea creativa. «Il concetto di base per noi, anche rispetto al PTCO, a un percorso legato al tema del lavoro – continua Pansera – è quello di valorizzare la creatività come una pratica che un domani, qualsiasi lavoro andremo fare, sarà determinante. In un’epoca di intelligenza artificiale, lo spunto creativo e lo sguardo sul mondo diventeranno sempre più determinati. Lo sforzo che abbiamo chiesto agli studenti è stato proprio di ragionare in termini creativi e provare a comunicare concetti che venissero da loro, dal loro sguardo su AVIS».