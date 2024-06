Un’estate da non perdere ai piedi della Presolana

Per concludere, divertimento per tutti con la baby dance in compagnia di simpatici animatori e della mascotte di Castione della Presolana e con i divertenti balli, in programma tutti i mercoledì di luglio e i lunedì (5,12 e 19) e i mercoledì (7,21 e 28) di agosto alle 20.45. La baby dance sarà presente anche alla prima giornata della quinta edizione del «Presolana Street Food», l’evento organizzato da Confesercenti Bergamo per assaporare piatti nazionali e internazionali che si terrà dal 16 al 18 agosto in via Regalia. Per un divertimento assicurato per tutti i gusti!