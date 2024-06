Grandi eventi e novità all’ombra del Campanile da record

Così unica da diventare anche il simbolo delle celebrazioni per le festività di San Pietro, patrono della cittadina orobica e che, come ogni anno, il prossimo 29 giugno richiamerà migliaia di persone sulle sponde del fiume Brembo. Fra le novità in programma quest’anno vi sarà l’esposizione di un modellino del campanile, alto 180 centimetri e realizzato da Roberto Scudeletti, insegnante di fisica all’Istituto professionale Servizi socio sanitari ottico del «Leonardo Da Vinci» di Bergamo. Un lavoro lungo oltre due anni che ha coinvolto anche l’amministrazione comunale, come spiegato dal sindaco Matteo Macoli che ha aderito molto volentieri all’iniziativa del professore: «Oltre alle visite in cima al campanile che proponiamo da circa due anni, quest’anno abbiamo deciso di esporre in Sala Civica questa riproduzione che ci auguriamo possa poi rimanere in Comune. Chiaramente questa è soltanto una delle tante iniziative inserite in questo ventaglio che vuole toccare tutti i gusti e tutte le età, come cerchiamo di fare da alcuni anni. L’obiettivo è quello di ritrovarci e creare spazi di aggregazione positiva che è un po’ quello che ci è mancato quattro anni fa e che un po’ tutti desideriamo».