Tra mostre, musica e sport è «tempo d’estate» a Clusone

Il 22 giugno tocca alla Festa del Compatrono, con un programma che riempirà tutta la giornata: si parte alle 10 con i mercatini del centro storico e, dopo aver passato il pomeriggio con i sessanta e più giochi per tutti, si cena in piazza Orologio. Alle 20.30 si terrà la tombolata e, per finire, dalle 21.45 tutti a ballare con la musica dal vivo! Per chi ha ancora voglia di cantare, dal 27 al 30 giugno in Località La Spessa si svolgerà il «Seriana Music Festival», quattro giornate ricche di musica e intrattenimento con artisti come Dj Matrix , I Nomadi e Bepi & The Prismas.