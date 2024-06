Al «Seriana Music Festival» la musica fa bene al territorio

La rassegna permetterà di unire musica e valorizzazione del territorio, in un appuntamento studiato per far risaltare la Val Seriana agli occhi dei tanti visitatori che raggiungeranno Clusone durante l’evento. «Con “Lo Spirito del Pianeta” – continua Carcano – abbiamo realizzato una struttura di tale portata che è un peccato non sfruttarla per qualche giorno in più. Allungare il nostro festival dei gruppi indigeni non era possibile ed è quindi nata l’idea di creare una sorta di spin off, una manifestazione che potesse continuare a valorizzare il territorio e che potesse essere una forma di ringraziamento nei confronti della comunità che per il secondo anno consecutivo ha scelto di ospitarci. Per questo in vetrina ci sarà la ricchezza di questa valle, coinvolgendo le realtà istituzionale e private per permettere loro di presentare le proprie specificità».