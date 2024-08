La Sagra di S. Lorenzo di Palosco, dal Palo della Cuccagna alle serate anni ‘90

Non tutti sanno che le prime sagre furono create dai Romani in onore degli dei del raccolto e della fertilità. Ancora oggi questi eventi sono l’occasione per c elebrare il Santo Patrono dei paesi e i prodotti enogastronomici stagionali del territorio. Non c’è estate senza un calendario di appuntamenti che uniscono buon cibo, clima di festa e voglia di stare insieme. Ad esempio, dal 3 al 10 agosto in Piazza Castello a Palosco, non prendete impegni e mettete in agenda la 16esima edizione della Sagra di S. Lorenzo, una tradizione per tutta la comunità. Un’esperienza di cultura, divertimento e convivialità.