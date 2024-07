Le Alter Echo String Quartet tra i protagonisti dell’«Estate trevigliese»

RA: Ci è capitato spesso di collaborare con grandi nomi della musica nazionale e internazionale e diciamo che… non ci prepariamo [ride, ndr]. Prendiamo quello che viene con tanta spontaneità, allegria e entusiasmo. Non ci sentiamo mai né inferiori né superiori, siamo una squadra e lavoriamo per portare il miglior risultato possibile agli occhi e alle orecchie del pubblico. Certo, è emozionante e ci fa tanto onore venir scelte per queste collaborazioni, come con i Pooh con cui abbiamo girato l’Italia nei palazzetti, all’Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Con Bocelli siamo andati anche nel Qatar e in generale suoniamo molto all’estero. Per noi è sempre un onore, ma la prendiamo veramente con molta umiltà e entusiasmo.