Auguri di poter tornare bambini senza rimbambirci

Per quanto mi riguarda ho in mente un episodio della mia infanzia in cui sono stato messo di fronte alla banale irrealtà di una cosa, l’illusione creata da un gioco di un parco divertimenti. Non era niente a cui non potessi arrivare ragionandoci, semplicemente non ci avevo mai ragionato. Da quel momento in poi, tuttavia, credo di aver sviluppato una propensione alla razionalità forse eccessiva, e a una certa pesantezza del pensiero che si è sciolta solo grazie alla psicoterapia, al lavoro su di me. Come se avessi dovuto fare un lungo percorso di spogliazione di sovrastrutture mentali per recuperare ciò che avevo naturalmente da bambino. Un percorso simile a ciò che Joan Mirò ha saputo fare con la sua pittura. Può sembrare una contraddizione in termini, ma un percorso di crescita può aiutarci a tornare bambini! Si tratta di recuperare una spontaneità interiore, di ricontattare quelle parti di noi che ancora possono - e chiedono - di crescere, possiamo dare espressione a quelle emozioni che da piccoli non siamo riusciti a esprimere, e ancora sono vive e prigioniere da qualche parte dentro di noi. Nell’ottica dell’analisi bioenergetica questo avviene a livello psico-corporeo, nella corazza caratteriale che abbiamo dovuto indossare, nostro malgrado. (Ne scrivevo il mese scorso qui).