Psicogeografie Le mie prigioni e le prove di evasione (necessarie)

A volte cogliamo il senso di un’opera d’arte solo se ci approcciamo a essa in una prospettiva diversa, può succedere quando riguardiamo un film a distanza di anni (a me è successo con «Arancia meccanica», per esempio, che mi ha dato brividi diversi visto da adolescente e da adulto) o quando guardiamo un quadro in contesti diversi; a volte cambia la nostra percezione, il senso intimo che risuona in noi, e a volte ciò che cambia è il senso intrinseco dell’opera, che riusciamo a cogliere meglio. Mi è successa una cosa di questo tipo proprio con «A cold cell». Anni dopo il primo ascolto, ne sentii una versione registrata dal vivo a Bologna (se ne trovano anche video, cercando in internet. Non essere andato a quel concerto resta uno dei grandi rimpianti della mia vita) e John, nell’introduzione, dice: «This is dedicated to all people in prisons, physical prisons and prisons of their own making», dedica la canzone a tutte le persone in prigione, sia prigioni reali che prigioni che si sono costruite da sé. Quella che sembrava essere una toccante canzone sulle condizioni carcerarie, inizia a gettare una luce anche sulle nostre prigioni psichiche.