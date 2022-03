“Case del sapere” per i ragazzi tra libri, tecnologia e cucina

“Sono tre anni che la nostra scuola cerca di aprirsi al territorio - ci conferma il dirigente scolastico dell’IC De Amicis Maddalena Dasdia - L’apertura della Casa del Sapere per noi rappresenta proprio questo: una nuova possibilità di collaborare con il territorio e di progettare insieme. Abbiamo già avviato una progettazione con Daste e Spalenga per quanto riguarda la possibilità di proiezioni in lingua e speriamo di poter proseguire in questa direzione, nel segno di una nuova collaborazione con il territorio, e in particolare con il nuovo comitato genitori, che si sta costituendo proprio in questo periodo” .