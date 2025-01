Con «OratoriXD» si mettono in rete gli oratori della città e si amplia l’offerta educativa e aggregativa

Sarà come avere l’oratorio in tasca. La piattaforma informatica che verrà realizzata grazie al progetto « OratoriXD » servirà proprio per rafforzare il legame tra gli oratori della città, le famiglie e migliaia di bambini e ragazzi che, ogni anno, transitano tra i cortili e saloni di questi spazi così preziosi per Bergamo. L’iniziativa, che intende anche sostenere il lavoro dei volontari che organizzano negli oratori attività ed esperienze, permetterà agli oratori di avere uno strumento in più per prendersi cura dei giovani. Lo strumento consentirà infatti ai ragazzi e ai genitori di avere informazioni chiare sulle attività: sapere cosa succede e come partecipare sarà quindi a portata di click, in modo facile e veloce. La tecnologia, pensata in un’ottica di accoglienza e inclusione, consentirà quindi di conoscere i programmi dei vari oratori, semplificare il lavoro organizzativo dei volontari e, soprattutto, ampliare l’offerta educativa, aggregativa e culturale, mettendo in rete le attività dei vari oratori cittadini.