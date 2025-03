«Il disagio cominciava dall’appello, ogni volta interrotto bruscamente quando era il turno del mio nome»

«Sono stanco di recitare solo le parti del migrante che non sa parlare bene l’italiano. Ci sono però registi che riescono ad andare oltre lo stereotipo», ha affermato Maurizio Bousso, protagonista, insieme all’attrice Ira Fronten, del cortometraggio «Ignoti» del regista Giuseppe Brigante. Madre e figlio sulla pellicola, Fronten e Bousso hanno condiviso la loro esperienza nell’industria cinematografica durante la serata conclusiva della settimana tematica del Centro Fileo. «Lo stereotipo è molto sottile - spiega Ira - io non rifiuto di interpretare la donna di servizio o l’immigrata che è appena arrivata in Italia. Hanno il diritto di essere rappresentate. Il problema però è come si rappresentano, spesso senza dignità». Trovare registi che mettano a fuoco innanzitutto la persona, senza cadere nella trappola dello stereotipo - per cui, al cinema, il ragazzo nero deve essere per forza un rider o un criminale - non è però scontato. Così come non è banale lavorare sul set con troupe preparate, per esempio, a trattare capelli di donne afro-discendenti o a truccare le loro pelli. La sfida è quindi rappresentare un’inclusività che sia autentica e non una mera “macchietta” comica che finisce per razzializzare ulteriormente le persone di origine straniera.