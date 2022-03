Su Kendoo, un progetto per unire «family» a «smartworking»

C hi è genitore lo sa: fare una call di lavoro con bambini piccoli che gironzolano per casa può essere un inferno. Trovare la giusta concentrazione per un progetto mentre il figlio nell’altra stanza ribalta zaino e quaderni per fare i compiti o deve fare merenda? Impresa ai limiti dell’impossibile: il rischio di distrarsi e non concludere nulla è dietro l’angolo.