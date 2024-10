A Valbondione un triplo salto nella cultura contadina della Val Seriana

Chi ha conosciuto da vicino queste realtà è Modesto Rodari, per trent’anni guardiano della Diga del Barbellino e di fatto custode delle Cascate del Serio. Un lavoro complicato, pieno di sacrifici da affrontare ad alta quota qualsiasi siano le condizioni climatiche, dal gelo dell’inverno alla siccità che troppo spesso colpisce le nostre valli in estate. Una sorta di memoria storica per quel salto che è tornato a brillare a partire dal 1969 e da quel momento rimasto sempre attivo sino ad oggi. «In genere i guardiani restano alla diga per dieci anni poi sono trasferiti. Si lavora fra i 1800 e i 2200 metri e il cuore ne può risentire. Di me si erano dimenticati, ma è stata la mia fortuna – raccontava Rodari in un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo nel 2016 – Non è un lavoro facile. Mio padre faceva il contadino e si era messo in testa di farmi studiare a Gromo alla scuola professionale. Sono stato assunto dall’Enel e ho iniziato a lavorare come carrellista. C’era un sano cameratismo fra colleghi, l’ambiente faceva il resto: incontravo camosci, caprioli, ermellini, stambecchi».