Al via la rassegna «Teatro e Cinema del Sacro». Un viaggio per riflettere e riscoprire la propria interiorità

In apertura della rassegna, il 10 ottobre, va in scena lo spettacolo teatrale, dal titolo, «Giuseppe e i suoi fratelli/Joseph & Bros» , al Cineteatro Colognola (20.45). «Il testo mette in scena la confluenza di tre mondi, apparentemente lontani per provenienza etnica, religiosa, culturale e sociale, ma che trovano un punto d’incontro nello spazio minuscolo dei nove metri quadrati della cella, dove i tre trascorrono i lunghi anni di detenzione – recita il copione di Ignazio De Francesco, scrittore della pièce teatrale (produzione Casavuota), esperto di carcere e di Medio Oriente –. Ahmad è un trafficante di stupefacenti, Salvo un killer di mafia, Gadi un assassino “per caso”. Poi c’è Samuel, assente sulla scena, ma con il quale i tre comunicano a distanza: un innocente tradito dai suoi più intimi, che paga per ciò che non ha commesso. È una riflessione sulla fratellanza ferita, sulla violenza che nasce dal cuore dell’uomo (il maschio) e si riversa nella piccola storia delle relazioni personali e da lì nella Grande Storia del rapporto tra i popoli. Ancora, è una meditazione sulla possibilità di dare e ricevere il perdono, e da questo perdono, che è in definitiva ri-conoscimento dell’Altro, rinascere oltre il tradimento e la violenza».