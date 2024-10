Bergamo e il suo dimenticato Parco della scultura

Senza entrare nel merito di una genesi realizzativa delle opere di cui non conosciamo tutti i passaggi, possiamo tuttavia rilevare che è difficile, anche per l’occhio di un profano della scultura, non notare le rigidità e il modellato persino grossolano in alcuni dettagli della grande «Donna che guarda», così come di quel «Caravaggione», che fa persino sorgere il dubbio trattarsi di un’opera non finita. Dopo aver troneggiato una ventina d’anni nel Giardino provinciale, dal 2021 siede “spaesato” all’ingresso dell’aeroporto di Orio al Serio «Il Caravaggio», cui è stato concesso in comodato gratuito. L’opera non è di quelle che presentano al meglio il nostro straordinario Manzù alla platea internazionale dell’aeroporto, se non fosse per la splendida canestra di frutta posata ai piedi della grande figura seduta. Quella sì, inconfondibile prodotto del genio di Manzù!