Aspettando il Natale sul Lago d’Endine

Per i bimbi (dai 5 ai 10 anni) il 14 dicembre è in programma il laboratorio «piccoli elfi al lavoro» che propone una serie di letture animate (dalle 14.30 alle 16.30) e dei laboratori natalizi, per assaporare il clima sereno e gioioso del Natale creando decorazioni e addobbi (dalle 15 alle 17). Domenica 29 dicembre invece le protagoniste del pomeriggio (dalle 14.30 alle 19) saranno musica e birra con esibizioni live, dell’artista Francesca Micheletti e Zamzata, e degustazioni. Per smaltire i cenoni ci pensa il torneo di beach volley più originale dell’anno, in programma per il 5 gennaio: il Xmas beach al campo sportivo di paese in oratorio. Dalle 14 il torneo richiama giovani dai 18 ai 25 anni che vorranno sfidarsi in un 4x4 misto tra musica, divertimento e una golosa merenda finale. Il programma prevede dalle 13.30 il match di pallavolo e dalle 14.30 una caccia al tesoro per bambini e ragazzi.