Il Natale, a Treviglio, riempie le strade di magia

Le occasioni per vivere la città così illuminata non mancheranno: domenica 8 sarà inaugurata la tradizionale capanna del presepe in piazza Garibaldi e la mostra di presepi d’autore nella Basilica di S. Martino e S. Maria Assunta, che durerà fino al 6 gennaio (apertura in settimana 7.30-12 e 15-17.30, weekend e festivi fino alle 19.30). E per chi ama passeggiare per il centro facendo compere, oltre alle domeniche con i negozi aperti, da non perdere sabato 21 dicembre il Mercato della terra di Slow food , con prodotti a km 0, artigianali e di stagione, un’occasione di scoprire le eccellenze locali e fare la spesa in modo sostenibile, in Piazza Setti e Viale del Partigiano dalle 8.30 alle 18. Domenica 15 dicembre torna «Antico in Via», il mercatino dell’antiquariato amato dal grande pubblico. Per l’occasione il pomeriggio sarà allietato dalle note della band giovanile «Niente di speciale », alle 17 sotto i portici del comune, mentre in mattinata in Piazza Cameroni si terrà Metti in moto la solidarietà, auto-moto raduno solidale.